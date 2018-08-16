Китайский медиахолдинг MCZ сняли о Грузии десятки видеоклипов

16.08.2018 21:06 Съемочная группа китайского медиахолдинга MCZT прибыла в Грузию в рамках медиа-тура, организованного Национальной администрацией туризма Грузии, пишет газета "Сакартвелос Республика".



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В течение двух недель съемочная группа из 11 человек посетила восемь грузинских городов, в том числе Тбилиси, Боржоми и Батуми, где были сняты видеоклипы о популярных туристических и бальнеологических курортах страны.



Около сорока видеоклипов, снятых MCZT, будут размещены на специальных платформах медиакомпании, и их увидят до 60 миллионов зрителей в Китае.

















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