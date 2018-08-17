Кутаисское "Торпедо" вышло в плей-офф Лиги Европы

17.08.2018 10:50 Кутаисское «Торпедо» вышло в плей-офф Лиги Европы. Действующий чемпион Грузии, после выигранного матча в Тбилиси (5:2), проиграл в ответном матче албанскому «Кукесу», но по сумме двух игр вышел в плей-офф.



Матч третьего квалификационного этапа кутаисское «Торпедо» провело в Албании на стадионе Албасан, где проиграли из-за двух спорных пенальти. Несмотря на два незасчитанных гола соперника, кутаисцы достигли цели и перешли в следующий этап турнира.



После большой паузы, грузинская команда вышла в плей-офф Лиги Европы и 23 и 30 августа сыграет с победителем пары «Лудогорец» — «Зриньски». Первый матч пройдет на поле «Торпедо».















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