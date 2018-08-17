Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кутаисское "Торпедо" вышло в плей-офф Лиги Европы


17.08.2018   10:50
Кутаисское «Торпедо» вышло в плей-офф Лиги Европы. Действующий чемпион Грузии, после выигранного матча в Тбилиси (5:2), проиграл в ответном матче албанскому «Кукесу», но по сумме двух игр вышел в плей-офф.

Матч третьего квалификационного этапа кутаисское «Торпедо» провело в Албании на стадионе Албасан, где проиграли из-за двух спорных пенальти. Несмотря на два незасчитанных гола соперника, кутаисцы достигли цели и перешли в следующий этап турнира.

После большой паузы, грузинская команда вышла в плей-офф Лиги Европы и 23 и 30 августа сыграет с победителем пары «Лудогорец» — «Зриньски». Первый матч пройдет на поле «Торпедо».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Проект подземного газохранилища даст нам возможность избежать рисков - министр
В тендере на внутренние полеты вновь участвовала одна компания
В июле туристы в Грузии потратили рекордную сумму - 431 миллиона долларов США
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Предложение Шамбы является очередной ловушкой России против Грузии - Дмитрий Шашкин
Абхазы объявили советские паспорта недействующими
Цихелашвили: Диалог с абхазами и осетинами обязательно должен быть
В Тбилиси готовы к диалогу с Сухуми не меняя позиции о территориальной целостности Грузии
Беслахубская церковь в Абхазии обрела статус памятника культурного наследия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Грузии: мы против политизации диалога
Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ
В Баку опровергли информацию об операции азербайджанских военных в Карабахе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна