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Мать и дочь задержаны по обвинению в продаже новорожденного
17.08.2018 11:51
Сотрудники департамента центральной полиции МВД Грузии задержали Л.Ш 1989 года рождения и Л.Ш 1960 года рождения по обвинению в торговле новорожденным ребенком.
Наказание предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 17 лет.
«По данным следствия, продать собственного ребенка Л.Ш 1989 г.р решила сразу после родов. К делу подключилась ее мать — Л.Ш 1960 г.р, которая лично вела переговоры с покупателями.
Мать и дочь продали новорожденного ребенка за 1000 лари сразу же после выписки из роддома. Обеих женщин задержали в момент передачи денег покупателю.
Уголовное дело возбудили по статье 143 УК Грузии, которая предполагает «торговлю несовершеннолетними (трефикинг), совершенные группой лиц в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии или материально либо иным образом зависящего от него с вывозом потерпевшего за границу», — отмечается в информации МВД.
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