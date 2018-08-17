Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Фото в футболках с российским флагом и собернулось скандалом для грузинских борцов


17.08.2018   12:33
Серьезный скандал разразился в Грузии из-за фото членов сборной страны по вольной борьбе в футболках цвета российского флага.

На снимке запечатлены действующий чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийский игр в Рио 2016 года Гено Петриашвили, чемпион мира Зураб Якобашвили, а также тренер сборной Грузии Георгий Янтбелидзе.

На всех спортсменах надеты футболки цветов российского триколора. Более того, на майках присутствует изображение главного тренера сборной РФ по вольной борьбе и депутата парламента Северной Осетии Дзамболата Тедеева. На снимке рядом с грузинскими борцами стоят члены российской сборной, а также их тренеры.

Впервые снимок опубликовала грузинская служба «Радио Свобода» («Радио Тависуплеба»). За считанные часы фото распространилось в социальной сети фейсбук. Многих пользователей шокировало, что грузинские спортсмены решились на такой жест в условиях, когда часть территорий Грузии оккупирована Россией.

Вскоре фото прокомментировал Гено Петриашвили. В фейсбук-посте он рассказал, что снимок сделали в Дагестане, когда весной этого года там проходил чемпионат Европы. Как утверждает спортсмен, фото сняли по просьбе Дзамболата Тедеева.

«Мы дружелюбно согласились, поскольку это наши большие болельщики и друзья. Похожие футболки в качестве сувенира вручаются на всех чемпионатах. На этих майках есть изображение нашего друга, а также борца. Только из-за него мы сняли это фото», — написал Петриашвили.

В своем посте он подчеркнул, что снимок являлся «только дружеским жестом», а на цвет футболки он «не обратил никакого внимания».

Примечательно, что 24-летний спортсмен является уроженцем города Гори, наиболее сильно пострадавшего во время российско-грузинской войны в августе 2008 года. Будучи одним из самых титулованных борцов в современной Грузии, Петриашвили известен как большой патриот.

«У меня и каждого члена нашей сборной сердце переживает за нашу родину и потерянные территории также, как и у всех грузин», — заключил Петриашвили.

Президент Национальной федерации борьбы Грузии Гега Гегешидзе в интервью телеканалу «Рустави 2» озвучил похожую позицию. По его словам, у фото нет политического подтекста, а Тедеев – его давний друг. Более того, по утверждению Гегешидзе, именно североосетинский депутат помог доставить в Грузию тело Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали в феврале при невыясненных обстоятельствах.
«Дзамболат Тедеев — чемпион Европы, главный тренер российской сборной по вольной борьбе, наш друг. Надели ли борцы майки, или нет – никого не касается. Если он представляет Россию, то уже враг? Именно Тедеев был тем, кто помог с передачей тела Арчила Татунашвили», — заявил Гегешидзе журналистам.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Проект подземного газохранилища даст нам возможность избежать рисков - министр
В тендере на внутренние полеты вновь участвовала одна компания
В июле туристы в Грузии потратили рекордную сумму - 431 миллиона долларов США
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Предложение Шамбы является очередной ловушкой России против Грузии - Дмитрий Шашкин
Абхазы объявили советские паспорта недействующими
Цихелашвили: Диалог с абхазами и осетинами обязательно должен быть
В Тбилиси готовы к диалогу с Сухуми не меняя позиции о территориальной целостности Грузии
Беслахубская церковь в Абхазии обрела статус памятника культурного наследия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Грузии: мы против политизации диалога
Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ
В Баку опровергли информацию об операции азербайджанских военных в Карабахе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна