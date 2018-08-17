Фото в футболках с российским флагом и собернулось скандалом для грузинских борцов

17.08.2018 12:33 Серьезный скандал разразился в Грузии из-за фото членов сборной страны по вольной борьбе в футболках цвета российского флага.



На снимке запечатлены действующий чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийский игр в Рио 2016 года Гено Петриашвили, чемпион мира Зураб Якобашвили, а также тренер сборной Грузии Георгий Янтбелидзе.



На всех спортсменах надеты футболки цветов российского триколора. Более того, на майках присутствует изображение главного тренера сборной РФ по вольной борьбе и депутата парламента Северной Осетии Дзамболата Тедеева. На снимке рядом с грузинскими борцами стоят члены российской сборной, а также их тренеры.



Впервые снимок опубликовала грузинская служба «Радио Свобода» («Радио Тависуплеба»). За считанные часы фото распространилось в социальной сети фейсбук. Многих пользователей шокировало, что грузинские спортсмены решились на такой жест в условиях, когда часть территорий Грузии оккупирована Россией.



Вскоре фото прокомментировал Гено Петриашвили. В фейсбук-посте он рассказал, что снимок сделали в Дагестане, когда весной этого года там проходил чемпионат Европы. Как утверждает спортсмен, фото сняли по просьбе Дзамболата Тедеева.



«Мы дружелюбно согласились, поскольку это наши большие болельщики и друзья. Похожие футболки в качестве сувенира вручаются на всех чемпионатах. На этих майках есть изображение нашего друга, а также борца. Только из-за него мы сняли это фото», — написал Петриашвили.



В своем посте он подчеркнул, что снимок являлся «только дружеским жестом», а на цвет футболки он «не обратил никакого внимания».



Примечательно, что 24-летний спортсмен является уроженцем города Гори, наиболее сильно пострадавшего во время российско-грузинской войны в августе 2008 года. Будучи одним из самых титулованных борцов в современной Грузии, Петриашвили известен как большой патриот.



«У меня и каждого члена нашей сборной сердце переживает за нашу родину и потерянные территории также, как и у всех грузин», — заключил Петриашвили.



Президент Национальной федерации борьбы Грузии Гега Гегешидзе в интервью телеканалу «Рустави 2» озвучил похожую позицию. По его словам, у фото нет политического подтекста, а Тедеев – его давний друг. Более того, по утверждению Гегешидзе, именно североосетинский депутат помог доставить в Грузию тело Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали в феврале при невыясненных обстоятельствах.

«Дзамболат Тедеев — чемпион Европы, главный тренер российской сборной по вольной борьбе, наш друг. Надели ли борцы майки, или нет – никого не касается. Если он представляет Россию, то уже враг? Именно Тедеев был тем, кто помог с передачей тела Арчила Татунашвили», — заявил Гегешидзе журналистам.















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