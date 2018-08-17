Давид Сергеенко дал пояснения в связи с запретом лекарств с содержанием активного вещества Valsartan

17.08.2018 15:56 Министр здравоохранения Давид Сергеенко сегодня дал пояснения в связи с запретом к реализации ряда лекарств с содержанием активного вещества Valsartan.



Агентство по государственному регулированию медицинской деятельности Грузии приняло решение о запрете продажи 42 наименований препаратов для снижения давления, содержащих Valsartan, произведенный компанией Zhejiang Huahai Pharmaceuticals.



По словам Давида Сергеенко, само вещество Valsartan доказано безопасно и очень эффективно при лечении повышенного артериального давления.



«Собственно к Valsartan никогда вопросов ни у кого не возникало. Другой вопрос заключается в том, что в Европе и Америке каждый год проводят мониторинг лекарств, лабораторный анализ, поскольку безопасное и хорошее вещество может быть произведено не лучшим образом , что приводит к рискам. В результате, появились вопросу к одному из производителей Valsartan. Исследования проводились с 2012 года и было выявлено, что смеси из Valsartan этого производителя потенциально могут вызвать онкологическое заболевание», — пояснил министр.



Согласно информации Сергеенко, в связи с этим производителям, использующим в своих препаратах Valsartan компании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals было рекомендовано полностью изъять лекарства из оборота.



По его словам, 2 августа аналогичное указание сделала и соответствующая грузинская служба. При этом Сергеенко призвал пациентов ни в коем случае не отказываться от лечения, а после обязательной консультации с врачом заменить препарат на Valsartan других производителей.



«Я очень прошу всех, кто принимает лекарства с содержанием Valsartan, не прекращать лечения. Просто ознакомьтесь со списком препаратов, к которым имеются вопросы и замените их другими препаратми с Valsartan в той же дозировке, они вполне доступны на рынке. На нашем фармацевтическом рынке препараты с Valsartan, к которым имеются вопросы, составляют менее трети», — отметил министр.



При этом министр заверил, что вопросы к препарату не означают, что лекарство обязательно вызовет онкологическое заболевание.















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