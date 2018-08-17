Результаты Единых национальных экзаменов обжаловали более 2 200 абитуриентов

17.08.2018 19:46 Вчера закончился прием апелляционных заявлений Единых национальных экзаменов 2018 года. В Национальном центре оценки и экзаменов результаты экзаменов обжаловали более чем 2 000 абитуриентов, а результаты апелляционных заявлений абитуриенты узнают на будущей неделе. Информацию распространил edu.aris.ge.



По словам заместителя директора Национального центра оценки и экзаменов Ивы Миндадзе, большинство апелляционных заявлений абитуриентов, участвующих в единых национальных экзаменах 2018 года, поступили по грузинскому языку и литературе, иностранному языку и литературе, а количество апелляций по этим предметам не составляет 2% участвующих абитуриентов.



Больше всего исков поступило по грузинскому языку и литературе. По предмету географии апелляция 1%, то есть поступило чуть больше 100 заявок. Количественно меньше всего заявок поступило по искусству и французскому. По французскому языку заявку внесли три абитуриента, что очень мало, но в процентном соотношении получается очень много.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

