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Результаты Единых национальных экзаменов обжаловали более 2 200 абитуриентов


17.08.2018   19:46
Вчера закончился прием апелляционных заявлений Единых национальных экзаменов 2018 года. В Национальном центре оценки и экзаменов результаты экзаменов обжаловали более чем 2 000 абитуриентов, а результаты апелляционных заявлений абитуриенты узнают на будущей неделе. Информацию распространил edu.aris.ge.

По словам заместителя директора Национального центра оценки и экзаменов Ивы Миндадзе, большинство апелляционных заявлений абитуриентов, участвующих в единых национальных экзаменах 2018 года, поступили по грузинскому языку и литературе, иностранному языку и литературе, а количество апелляций по этим предметам не составляет 2% участвующих абитуриентов.

Больше всего исков поступило по грузинскому языку и литературе. По предмету географии апелляция 1%, то есть поступило чуть больше 100 заявок. Количественно меньше всего заявок поступило по искусству и французскому. По французскому языку заявку внесли три абитуриента, что очень мало, но в процентном соотношении получается очень много.







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