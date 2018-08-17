|
|
Результаты Единых национальных экзаменов обжаловали более 2 200 абитуриентов
17.08.2018 19:46
Вчера закончился прием апелляционных заявлений Единых национальных экзаменов 2018 года. В Национальном центре оценки и экзаменов результаты экзаменов обжаловали более чем 2 000 абитуриентов, а результаты апелляционных заявлений абитуриенты узнают на будущей неделе. Информацию распространил edu.aris.ge.
По словам заместителя директора Национального центра оценки и экзаменов Ивы Миндадзе, большинство апелляционных заявлений абитуриентов, участвующих в единых национальных экзаменах 2018 года, поступили по грузинскому языку и литературе, иностранному языку и литературе, а количество апелляций по этим предметам не составляет 2% участвующих абитуриентов.
Больше всего исков поступило по грузинскому языку и литературе. По предмету географии апелляция 1%, то есть поступило чуть больше 100 заявок. Количественно меньше всего заявок поступило по искусству и французскому. По французскому языку заявку внесли три абитуриента, что очень мало, но в процентном соотношении получается очень много.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна