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Премьером Словении стал бывший комик


17.08.2018   21:04
Парламент Словении утвердил кандидатуру Марьяна Шареца в должности премьер-министра страны. Как сообщает словенский портал RTV, за Шареца проголосовали 55 из 90 депутатов. Для избрания ему была необходима поддержка не менее 46 депутатов.

Кандидатуру Шареца выдвинули пять левоцентристских партий, обсуждающих вопросы формирования будущего правительства. В течение 15 дней новый премьер должен представить на утверждение парламента состав своего правительства.

Марьян Шарец - бывший актер и комик, он проработал мэром города Камник два срока.

Он возглавляет партию LMS, которая договорилась о коалиции меньшинства с социал-демократами, Партией умеренного центра, партией экс-премьер-министра Аленки Братушек SAB и партией пенсионеров Desus. Эти пять партий вместе занимают 43 места в парламенте, то есть у них нет большинства.

Однако сегодня за Шареца отдали голоса и депутаты Левой партии, в которой ранее заявили, что не планируют участвовать в правительстве.

Напомним, в июне выборы в Словении выиграла антимигрантская Словенская демократическая партия (SDS) бывшего премьер-министра Янеза Янши. Она получила 25 мест в парламенте, но не смогла найти коалиционного партнера для формирования правительства.






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