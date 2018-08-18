Судно с грузинскими моряками на борту может быть захвачено пиратами - «Иалкани»

18.08.2018 15:19 У компании «Иалкани» до сих пор нет никакой информации в связи с пропавшими грузинскими моряками, - об этом в компании заявили в беседе с «IPN».



По их словам, из Греции им сообщили, что к процессу подключились международные организации.



Как отмечают в компании, по словам иностранных экспертов, возможно, корабль, на котором были грузинские моряки, захвачен пиратами, однако они отмечают, что это не сомалийские пираты.



В компании «Иалкани» заявляют, что корабль, который не выходит на связь с 14 августа, принадлежит греческой компании. В компании также заявляют, что скоро они сделают заявление и предоставят медиа дополнительную информацию.



По информации Министерства иностранных дел Грузии, пропал плавающий под панамским флагом корабль, на котором находятся 17 грузинских моряков. По данным ведомства, связь с судном Pantelena IMO 9321469, перевозящим нефть, была потеряна 14 августа. Последний раз контакт был зафиксирован у западного побережья Африки, в Гвинейском заливе.



«Греческая компания-судовладелец Lotus Shipping ведет поисковые работы. Министерство иностранных дел и Агентство морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития координировано работают с компанией-судовладельцем с целью прояснения ситуации. Мы также активно сотрудничаем с организацией панамского флага. К делу подключены как военно-морские силы региона, так и морской центр Соединенного королевства - UKMTO», – заявляют в МИД Грузии.















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