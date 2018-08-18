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Грузинские ветераны проходят курс психологической реабилитации на раскопках
18.08.2018 22:59
В рамках программы ресоциализации грузинские военные, участвовавшие в миротворческих миссиях НАТО, подключились к археологическим работам у горы Хвамли на северо-западе Грузии.
С целью психоэмоциональной и социальной реабилитации ветеранов, их задействовали в полевых и исследовательских работах. На данный момент идет первый этап программы. Под руководством археолога Давида Сулханишвили семеро грузинских ветеранов будут работать в течение месяца.
Программа ресоциализации грузинских военнослужащих осуществляется Национальным агентством защиты культурного наследия и Министерством обороны Грузии. Уникальный проект реализуется уже в третий раз. Программа предполагает участие в археологических экспедициях ветеранов, травмированных во время военных действий.
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