Гражданин Грузии погиб в результате ДТП в Ставропольском крае России

19.08.2018 14:31 Среди пострадавших в результате столкновения в Ставропольском крае России следовавшего из Тбилиси рейсового автобуса и КАМАЗа есть также граждане Грузии. Об этом сообщают в Министерстве иностранных дел.



По их информации, пока не уставлены личности и гражданство погибших. Как сообщают в ведомстве, консульство на связи со Службой специальных поручений Ставрополья.



«В следовавшем из Тбилиси в Краснодар автобусе, попавшем в аварию в Ставропольском крае, находились 42 пассажира. По существующей информации, пострадали 18 человек, погибли 2», - сообщают в МИДе.



Установлено, что один из погибших – гражданин Грузии, у которого также имеется российское гражданство. Второй – гражданин России.



Что касается пострадавших, по информации управления МВД РФ по Ставрополью, среди 9 пострадавших 7 – граждане России, а 2 – граждане Грузии.



По информации российской службы по чрезвычайным ситуациям, в момент аварии в автобусе находились 2 водителя и 40 пассажиров. Погибли 2 человека. 9 пострадавших, в том числе, 2 ребенка находятся в больнице Невинномысска. 8 человек, трое из них дети – в больнице Пятигорска. Остальные пассажиры отправлены к месту следования специально выделенным автобусом. Среди пострадавших 7 граждан России и 2 гражданина Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

