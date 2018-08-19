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Православные христиане отмечают праздник Преображения Господня


19.08.2018   15:26
Грузинская православная церковь, как и весь православный мир, сегодня отмечает праздник Преображения Господня.

Преображение Господне — один из двенадцати самых больших праздников Православной Церкви. Праздник установлен в память Преображения Господа Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. В этот день Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа.

Во всех действующих церквях Грузии 19 августа проходят праздничные службы и освящаются фрукты. В эти минуты Католикос-Патриарх всея Грузии Илия проводит праздничную литургию в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы — Самеба.

Событие, которое вспоминают сегодня христиане, произошло на горе Фавор незадолго до крестных страданий Спасителя Иисуса Христа. По преданию, после молитвы Христос предстал перед учениками в сиянии и божественной славе. Как поясняют святые отцы, это свидетельствует о преображающей силе молитвы и о будущей славе людей, выполняющих заповеди Божии.

По обычаю, в этот день христиане освящают в храме плоды фруктов и благодарят Бога за новый урожай. В Грузии на службу верующие приносят целые корзины с фруктами и ягодами: виноградом, персиками, яблоками и другими.






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