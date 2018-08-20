|
|
Валерий Меладзе подал заявление на получение гражданства Грузии
20.08.2018 19:41
Проживающий в России грузинский певец Валерий Меладзе хочет получить гражданство Грузии. По информации GHN, певец официально обратился в Министерство юстиции. Валерий Меладзе гостил в Грузии, в частности в Батуми, где 18-19 августа певец принял участие в концерте, посвященном 80-летию Бубы Кикабидзе. Певец прогулялся по Батуми, и побывал в гостях в семье близких.
Следует отметить, что в 2012 году Валерий Меладзе появился в Батуми в футболке "Грузинской мечты".
"Валерий Меладзе рядом с грузинским народом. Батуми"- под этим названием были тогда опубликованы фото на официальной странице Facebook Кахи Каладзе.
Напомним, что Валерий Меладзе родился в 1965 году в Батуми.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна