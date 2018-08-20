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Валерий Меладзе подал заявление на получение гражданства Грузии


20.08.2018   19:41
Проживающий в России грузинский певец Валерий Меладзе хочет получить гражданство Грузии. По информации GHN, певец официально обратился в Министерство юстиции. Валерий Меладзе гостил в Грузии, в частности в Батуми, где 18-19 августа певец принял участие в концерте, посвященном 80-летию Бубы Кикабидзе. Певец прогулялся по Батуми, и побывал в гостях в семье близких.

Следует отметить, что в 2012 году Валерий Меладзе появился в Батуми в футболке "Грузинской мечты".

"Валерий Меладзе рядом с грузинским народом. Батуми"- под этим названием были тогда опубликованы фото на официальной странице Facebook Кахи Каладзе.

Напомним, что Валерий Меладзе родился в 1965 году в Батуми.







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