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Грузинские школьники заняли третье место на конкурсе по робототехнике в Мексике


21.08.2018   11:29
Сборная Грузии по роботике заняла третье место на Всемирной олимпиаде «FIRST Global Challenge 2018», проходившей в Мексике 16-18 августа.

Грузию на конкурсе представляли трое молодых специалистов — София Кевлишвили, Лика Михелашвили и Ника Гегечкори. Все они — учащиеся Американской академии имени Гиви Залдастанишвили в Тбилиси. Руководил командой педагог Илья Мествиришвили.

Ребята соревновались за первенство с участниками из 193 стран мира. В финал вышли 48 команд. На завершающем этапе олимпиады сборные выступали блоками по три команды. Грузия попала в команду вместе со сборными Великобритании и Катара. Вместе с тем, первое место заняли юные инженеры из Румынии, Сингапура и Германии.

На «FIRST Global Challenge» каждой команде выдается специальный комплект запчастей, из которого нужно собрать, а затем и запрограммировать робота. Грузинская команда тренировалась несколько месяцев, чтобы показать достойный результат. В итоге, школьники из Тбилиси в Мексике представили робота «Вано».

В этом году главным «челленджем» олимпиады стало сохранение энергии. За раунд, который длился 2,5 минуты, команды должны были продемонстрировать, как их робот справляется с поставленными задачами – перемещает топливные кубы, солнечные панели, запускает ветряные турбины и т.д..

«Мы гордимся, что смогли представить Грузию так. Занять третье место из 193 стран – большой успех. Нам пришлось преодолеть очень много препятствий. По пути в Мексику мы потеряли нашего робота. Прямо на месте нам пришлось собирать нового, что заняло несколько часов. Именно поэтому на призовое место мы даже не рассчитывали. Нашей целью было попадание в первую десятку, однако уже к концу мы проделали огромную работу и полагали, что достойны победы», — сказал в интервью Ambebi.ge один из членов сборной Грузии.

FIRST GLOBAL Challenge — олимпиада по робототехнике. Впервые она состоялась в 2017 году в Вашингтоне. Конкурс робототехники проводится американской неправительственной организацией «Национальная академия инженерии». В прошлом году конкурс принял школьников из 175 стран, в том числе и из Грузии.

Одна из важнейших целей мероприятия — демонстрация образовательной системы STEAM. Эта система основана на идее о том, что наука и технологии могут быть представлены взаимным пересечением инженерии и искусства с использованием математических элементов.

Новости-Грузия





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