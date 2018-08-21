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С сотрудниками департамента природоохранного надзора физически расправились во время исполнения служебных обязанностей


21.08.2018   12:49
С сотрудниками департамента природоохранного надзора физически расправились во время исполнения ими служебных обязанностей. Об этом «IPN» сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

По их информации, сотрудники западного регионального отдела департамента природоохранного надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии выявили факт незаконной транспортировки древесины.

«На территории Багдатского муниципалитета граждане осуществляли незаконную транспортировку 4 единиц бревен ольхи, граждане не подчинились требованию сотрудников департамента – остановить автомашину, на основании чего сотрудники департамента природоохранного надзора преследовали автомобиль.

После принудительной остановки автотранспортного средства один из граждан проявил агрессию и физически расправился над сотрудниками департамента природоохранного надзора. Одному из сотрудников он нанес повреждения в область головы.

На месте была мобилизована бригада скорой медицинской помощи, доставившая сотрудников департамента в ближайшее медучреждение. Гражданин задержан в результате проведенных правоохранителями оперативных мероприятий. По решению суда, ему определен залог в размере 5000 лари, под обеспечение заключения.

Дело содержит признаки уголовного преступления, материалы для последующего реагирования направлены в Багдатское районное управление МВД», - сообщается в заявлении департамента природоохранного надзора.






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