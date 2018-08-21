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Кети Мелуа начинает гастрольное турне с Горийской женской капеллой
21.08.2018 16:07
Кети Мелуа начинает начинает гастрольное турне вместе с женской капеллой Гори.
Концерты запланированы в 24 городах Европы в октябре и ноябре, а с конца ноября концертный цикл продолжится в Великобритании, который включает в себя 13 городов.
До этого, Кети Мелуа и женская капелла Гори представят Грузию на книжной ярмарке во Франкфурте.
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