В Грузии возросло количество ВИЧ-инфицированных

21.08.2018 17:50 По данным на 1 августа 2018 года, в клиническом научно-практическом центре иммунологии Грузии зарегистрировано 7,2 тысячи инфицированных вирусом иммунодефицита человека или ВИЧ-инфекции.



Как сообщается на сайте центра иммунологии, большинство инфицированных – мужчины, их более 5,3 тысячи. Значительно меньше количество ВИЧ-инфицированных женщин – чуть более 1,8 тысяч. Возраст большинства пациентов центра колеблется от 29 до 40 лет.



«Печально, что в последнее время в Грузии растет количество передачи ВИЧ-инфекции», — так прокомментировала статистику в интервью телекомпании «Рустави-2» врач центра Майя Цинцадзе.



По ее словам, на первом месте, примерно в 46% случаев, заражение произошло путем гетеросексуального контакта.



Еще 40% — заражение путем внутривенного употребления наркотиков.



11% заражений произошло путем гомосексуального контакта, то есть приходится на мужчин, у которых был сексуальный контакт с мужчиной.



1,4% случаев — передача ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время внутриутробного развития.



Первый случай ВИЧ-инфицирования, переросшего в заболевание СПИД, был зафиксирован в Грузии в 1989 году. За этот период СПИД развился у около 3,4 тысячи ВИЧ-инфицированных пациентов. В итоге от синдрома приобретенного иммунодефицита погибло более 1,4 тысячи человек.



В 2018 году было выявлено 397 новых случаев заболевания. На лечении ВИЧ-инфекции в данный момент находится более 4,4 тысячи человек.















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