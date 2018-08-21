Черноморскому международному университету запретили принимать студентов до 2019 года

21.08.2018 18:14 Совет авторизации высших учебных заведений Грузии запретил одному из ведущих вузов страны — Черноморскому международному университету International Black Sea University (IBSU) принимать студентов в течение одного года.



Администрация вуза намерена опротестовать решение совета в судебном порядке. А группа студентов уже сегодня решила провести акцию протеста возле здания министерства образования Грузии. После того, как там собрались несколько десятков студентов и преподавателей, с ними выразил желание встретиться министр образования Михаил Батиашвили.



Администрации Черноморского международного университета сегодня же распространила заявление, в котором решение совета названо «необоснованным и несправедливым».



Совет по авторизации основывается на том, что вуз испытывает финансовые проблемы, которые могут негативно повлиять на учебный процесс. Речь идет о штрафе в размере 700 тысяч лари (более 270 тысяч долларов), который был наложен на вуз еще в 2013 году. Между тем вуз ведет судебную тяжбу в связи с законностью штрафа.



Кроме того, как отмечают в администрации университета, ранее на имущество университета был наложен арест, который сняли 4 июля 2018 года согласно приказу Службы доходов.



«Указанный документ был представлен Совету авторизации, однако совет не учел данное фактическое обстоятельство… В случае проигрыша судебной тяжбы университет готов выплатить штраф», — отмечают в администрации.



С 2018 года в действующих в Грузии вузах начался процесс авторизации по новым стандартам. Группа экспертов побывала в Черноморском международном университете в конце апреля, после чего было подготовлено заключение, согласно которому, университет удовлетворяет стандартом авторизации.

Администрация вуза подчеркивает, что согласно решению совета от 20 августа 2018 года, Черноморский международный университет получил авторизацию сроком на 6 лет.



«В то же время, совет принял совершенно нелогичное и несоответствующее заключениям экспертов решение, он пренебрег положительное заключение экспертов и приостановил прием потока студентов до 20 августа 2019 года», — отмечено в заявлении.



В результате был проигнорирован выбор до 800 студентов учиться в Черноморском международном университете и совет вынудил их перейти в другие вузы.



«Безответственное решение совета авторизации препятствует развитию известного и рейтингового вуза, у которого есть 23-летний успешный опыт ведения образовательной деятельности, который отличается высоким уровнем занятости выпускников и сотрудничает с более 60-ю университетами мира», — отмечено в заявлении администрации.



На данный момент в Черноморском международном университет учатся до двух тысяч международных и местных студентов, трудоустроено до 400 тысяч квалифицированных преподавателей.



По предварительным данным, ущерб вуза от запрета принимать студентов в течение года обернется убытками в размере около миллиона долларов.















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