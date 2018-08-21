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Вакцинация протии кори может стать обязательной


21.08.2018   18:41
Вакцинация против кори может стать в Грузии обязательной. Как сообщил ambebi.ge директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, инициатива принадлежит парламентскому комитету по здравоохранению, законопроект будет обсуждаться на осенней сессии в текущем году.

«Корь – нешуточное заболевание. В этом году в Грузии зафиксировано два случая гибели. К сожалению, осенью прошлого года пик кори начался с региона Аджарии и в 2018 году уже до 1300 случаев инфекции. В стране до сих пор не привиты полмиллиона человек в возрасте от 20 до 40 лет… В Грузии вакцинация добровольная. Это привело нас к сегодняшней ситуации. В целом ряде стран корь искоренена. К сожалению, в Грузии мы пока ее одолеть не можем. В масштабах Грузии ежедневно число случаев кори колеблется от 5 до 10. Особенно неприятная ситуация в больших городах», - заявил Гамкрелидзе.

Директор Национального центра контроля заболеваний призывает к вакцинации всех, кто не привит или не помнит, перенесена ли им корь. По его словам, в стране достаточный запас вакцины.

«Вакцинация против кори в Грузии бесплатная и по плану проводится в возрасте 1 года и 5 лет. Если сделаны обе прививки, человек застрахован от инфицирования на 98% . Начинается учебный год, и я призываю всех матерей проверить календарь детских прививок», - отмечает Амиран Гамкрелидзе.






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