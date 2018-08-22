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Мачаликашвили: Отставка Сосо Гогашвили ничего не значит, он должен быть наказан
22.08.2018 12:21
Отставка Сосо Гогашвили ничего не значит, он должен быть наказан, - об этом заявил отец убитого в ходе спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили Малхаз Мачаликашвили, комментируя вопрос отставки заместителя начальника СГБ Грузии Сосо Гогашвили.
По словам Мачаликашвили, нужно наказать и руководителя СГБ Вахтанга Гомелаури. «Отставка ничего не значит. Сосо Гогашвили должен быть наказан. Также нужно наказать и Гомелаури. Ими совершено преступление века. Об этом говорит весь мир. В Панкиси был проведен теракт и этому предводительствовал Сосо Гогашвили. Он также напрямую был связан со срывом нашего визита в Страсбург», - отметил Мачаликашвили.
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