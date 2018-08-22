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Грузинский режиссер Леван Цикуришвили получил премию MTV за клип Avicii
22.08.2018 12:27
Грузинский режиссер Леван Цикуришвили получил премию MTV за клип Avicii. Об этом заявил сам режиссер.
Церемония награждения музыкальных клипов MTV проходит ежегодно и впервые была передана грузину.
Леван Цикуришвили снял клип для Avicii на композицию Lonely Together.
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