Грузинский режиссер Леван Цикуришвили получил премию MTV за клип Avicii

22.08.2018 12:27 Грузинский режиссер Леван Цикуришвили получил премию MTV за клип Avicii. Об этом заявил сам режиссер.



Церемония награждения музыкальных клипов MTV проходит ежегодно и впервые была передана грузину.



Леван Цикуришвили снял клип для Avicii на композицию Lonely Together.



















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