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С 15 сентября время ожидания в метро сократится до трех минут


22.08.2018   12:36
С 15 сентября интервал движения поездов в тбилисском метро в часы пик будет сокращен до трех минут, — сообщил мэр столицы Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства Тбилиси.

«Упорядочение и улучшение общественного транспорта является одним из важнейших приоритетов. Мы уже сделали важные шаги в этом направлении. С 15 сентября пассажиропоток ещё больше увеличится, потому что люди вернутся из отпусков, и мы должны быть к этому готовы», — сказал мэр.

По его словам, большая часть пассажиров в столице пользуется метрополитеном. По его информации, метро пополнилось четырьмя новыми подвижными составами, осуществлен ремонт отдельных участков железнодорожных линий, на которых сняты ограничения по скорости и проведена переподготовка машинистов.

«В результате всего этого, среднее время ожидания в метро в часы пик будет сокращено до трех минут, — сказал мэр Тбилиси.






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