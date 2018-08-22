100 дней голодовки в российской тюрьме

22.08.2018 13:46 21 августа 2018 прошло 100 дней, как в российской тюрьме голодает украинский режиссер и писатель Олег Сенцов, которого арестовали в 2014 году после незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией за откровенные высказывания по поводу нарушения Путиным суверенитета Украины



Сестра Олега – Наталия Каплан в своем видео-обращении () просит международное сообщество не оставаться в стороне, объединить усилия для освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России.







Напомним, что в августе 2015 года суд Российский Федерации приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. В мае 2018 года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, единственным условием окончания которой является освобождение всех украинских политических заключенных, которые сейчас пребывают на территории Российской Федерации.















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