Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

100 дней голодовки в российской тюрьме


22.08.2018   13:46
21 августа 2018 прошло 100 дней, как в российской тюрьме голодает украинский режиссер и писатель Олег Сенцов, которого арестовали в 2014 году после незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией за откровенные высказывания по поводу нарушения Путиным суверенитета Украины

Сестра Олега – Наталия Каплан в своем видео-обращении () просит международное сообщество не оставаться в стороне, объединить усилия для освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России.



Напомним, что в августе 2015 года суд Российский Федерации приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. В мае 2018 года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, единственным условием окончания которой является освобождение всех украинских политических заключенных, которые сейчас пребывают на территории Российской Федерации.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси закупает 220 новых автобусов
В этом году в Кахети ожидается 200 тысяч тонн винограда
Грузинское вино занимает пятое место в мире по экспортной цене - НАВ
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
Академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в Батуми
Предложение Шамбы является очередной ловушкой России против Грузии - Дмитрий Шашкин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Эстонии в сентябре нанесет визит в Грузию
Грузия внесла новый иск в Страсбургский суд против России
Мамука Бахтадзе поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна