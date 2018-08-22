Татунашвили: Мы не заинтересованы в компенсации, мы хотим увидеть убийц нашего сына на скамье подсудимых

22.08.2018 16:52 Мы не заинтересованы в получении компенсации, мы хотим увидеть убийц нашего сына на скамье подсудимых, — заявил отец Арчила Татунашвили Георгий Татунашвили на пресс-конференции в Центре реабилитации жертв пыток «Эмпатия» в связи с иском «Татунашвили против Российской Федерации».



«Мы не заинтересованы в получении компенсации. Мы хотим видеть убийц нашего сына на скамье подсудимых. Днем и ночью думаю об этом. Большое спасибо всем, Центру — за проделанную работу», — сказал Георгий Татунашвили.



Центр «Эмпатия» вносит в Европейский суд иск «Татунашвили против Российской Федерации», в котором главным доказательством является заключение экспертизы, подтверждающей причинно-следственную связь между пытками и смертью Арчила Татунашвили. Комплексная комиссионная экспертиза по факту пыток и насильственной смерти Арчила Татунашвили проведена Центром «Эмпатия».



Вместе с тем, 21 августа министерство юстиции Грузии от имени государства Грузия внесло в Страсбургский суд новый межгосударственный иск к России «Грузия против Российской Федерации».



«Иск касается административной практики массового преследования, задержаний, нападений и убийств грузинского населения на оккупированных Россией грузинских территориях и вдоль линии оккупации, которая особенно усилилась после войны 2008 года и достигла критического уровня во время пыток и убийства Арчила Татунашвили в феврале этого года», — заявляют в министерстве юстиции Грузии.



Арчил Татунашвили умер на оккупированной Россией территории Грузии - в Цхинвальском регионе, неподконтрольной грузинским властям. Известно, что он был задержан местными силовиками, которые обвинили его в диверсии, после чего он якобы упал с лестницы во время конвоирования.



Цхинвали в течении нескольких недель отказывался выдать семье тело погибшего. Наконец компромисс по этому вопросу был найден, но экспертиза, проведенная в Тбилиси показала: в теле погибшего отсутствуют внутренние органы и установить точную причину смерти уже невозможно.



На днях группа экспертов Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» с участием 10 экспертов завершила комплексную комиссионную экспертизу по факту пыток и насильственной смерти Арчила Татунашвили. Согласно заявлению Центра, заключение подготовлено в соответствии с международными стандартами: «Стамбульский протокол», «Миннесотский протокол», 10-ая редакция Международной классификации заболеваний и гайдлайнов по установлению причин смерти Всемирной организации здравоохранения.



Согласно заключению комплексной комиссионной экспертизы, по всему телу Арчила Татунашвили отмечено более 100 травматических повреждений, в том числе в области головы и половых органов. Характер повреждений указывает, что травмы были нанесены групповым методом, а не одним человеком, с целью причинить сильную боль и страдания жертве, и не могут быть рассмотрены как результат столкновения с жестким предметом или падения с лестницы.



Заключение представляет собой главное доказательство в иске «Татунашвили против Российской Федерации», подготовленном Центром «Эмпатия», и которое 22 августа будет направлено в Европейский суд по правам человека. В иске говорится о нарушении в отношении Татунашвили следующих статей Евроконвенции: статья 2 (право на жизнь), статья 3 (запрет пыток), статья 5 (право на свободу), статья 8 (уважение личной и семейной жизни) и статья 13 (эффективная мера).















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