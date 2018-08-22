Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

УЕФА вручила Гураму Кашия награду Equal Game


22.08.2018   18:23
Вице-капитан национальной сборной Грузии Гурам Кашия стал первым обладателем награды Equal Game УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций).

Согласно решению УЕФА, данная награда будет присуждена игроку, поступившему образцово с точки зрения популяризации инклюзивности, разнообразия и доступности в европейском футболе

Награда будет вручена Кашия 30 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в Монако.

В прошлом сезоне, играя в голландском клубе "Витес", Кашия публично поддержал идею равенства, и осудил агрессию. В частности, Кашия, как и капитаны всех других клубов Голландии, надел наручник цвета радуги, что означает поддержку ЛГБТ представителей.

Публичная поддержка идеи равенства со стороны Кашия получила положительный отзыв в широком футбольном сообществе.

В свою очередь, сам президент УЕФА Александр Чеферин лично выразил свою поддержку.

"Внесением награды # EqualGame Award, мы хотим признать тех футболистов, которые поддерживают ценности нашей кампании - разнообразие, инклюзивность, и доступность. Футбол обуславливает изменения в обществе. Люди, которые создают положительный пример в своем обществе и спорте, заслуживают признания и награды" - заявил Александр Чеферин.

Эта награда отражает пафос кампании УЕФА # EqualGame, согласно которой, все имеют право наслаждаться футболом независимо от происхождения, возраста, пола, сексуальной ориентации, социального положения, или религии.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Германия присматривается к азербайджанскому газу
Мэрия Тбилиси закупает 220 новых автобусов
В этом году в Кахети ожидается 200 тысяч тонн винограда
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
Академический ансамбль песни и танца Абхазии провел концерт в Батуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Армении опроверг слухи о распаде блока «Елк»
МИД Армении не располагает информацией о представлении послом в Украине заявления касательно отставки
Конгресс США призывает к новым санкциям против России
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна