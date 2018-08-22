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УЕФА вручила Гураму Кашия награду Equal Game
22.08.2018 18:23
Вице-капитан национальной сборной Грузии Гурам Кашия стал первым обладателем награды Equal Game УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций).
Согласно решению УЕФА, данная награда будет присуждена игроку, поступившему образцово с точки зрения популяризации инклюзивности, разнообразия и доступности в европейском футболе
Награда будет вручена Кашия 30 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в Монако.
В прошлом сезоне, играя в голландском клубе "Витес", Кашия публично поддержал идею равенства, и осудил агрессию. В частности, Кашия, как и капитаны всех других клубов Голландии, надел наручник цвета радуги, что означает поддержку ЛГБТ представителей.
Публичная поддержка идеи равенства со стороны Кашия получила положительный отзыв в широком футбольном сообществе.
В свою очередь, сам президент УЕФА Александр Чеферин лично выразил свою поддержку.
"Внесением награды # EqualGame Award, мы хотим признать тех футболистов, которые поддерживают ценности нашей кампании - разнообразие, инклюзивность, и доступность. Футбол обуславливает изменения в обществе. Люди, которые создают положительный пример в своем обществе и спорте, заслуживают признания и награды" - заявил Александр Чеферин.
Эта награда отражает пафос кампании УЕФА # EqualGame, согласно которой, все имеют право наслаждаться футболом независимо от происхождения, возраста, пола, сексуальной ориентации, социального положения, или религии.
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