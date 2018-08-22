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12-летняя девочка обожглась отваром из листьев инжира


22.08.2018   18:36
«2-летняя девочка обожглась отваром из листьев инжира. Об этом рассказал руководитель Ожогового центра Гуга Кашибадзе.

По его словам, состояние здоровья ребенка на данном этапе стабильное.

По его словам, девочка была доставлена в больницу из одного из западных регионов Грузии накануне с 40% -ми ожогами груди, живота и верхних конечностей.

Как заявил Кашибадзе, в его практике это самый малолетний пациент, который получил ожоги от отвара из листьев инжира.

По информации врача, в этом году в Ожоговый центр с подобными типами ожогов поступили пять пациентов, что является аналогичным показателем за летний период прошлого года.






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