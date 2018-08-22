В Грузии полмиллиона человек рискуют заразиться корью

22.08.2018 20:55 Примерно 500 тысяч граждан Грузии могут заразится корью, заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.



Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.



По статистике Всемирной организации здравоохранения, количество случаев заболеваний корью в Европе достигло рекордного уровня за десять лет. В 2018 году в Европе было зафиксировано 41 тысяч случаев, из них 37 пациентов погибли.



Больше всего заболевших в Сербии и Украине. Грузия на третьем месте по заболеваемости корью на душу населения в Европе.



Как разъяснил Имнадзе, более 10% населения страны в возрасте от 20 до 40 года не имеют иммунитета против кори. По его словам, именно в этом возрасте чаще всего болеют корю и тем самым создают угрозу как своему здоровью, так и здоровью членов семьи.



«Сейчас в стране наблюдается рост случаев заболевания корью. В этом году зафиксировано более 1300 случаев, из них два человека погибли. Это является результатом того, что 10% населения в возрасте от 20 до 40 лет не были привиты. Это значит, что примерно 500 тысяч граждан могут заразится корью», — отметил Имнадзе.



Корь найдет всех, поскольку она передается воздушно-капельным путем. Единственное, что может остановить корь – это прививки, — подчеркнул специалист.



«Прививки доступны для всех. Призываю наших граждан: обращайтесь в поликлиники по месту жительства и сделайте прививки… Это современные вакцины, максимально очищенные, эффективные и практически не имеют побочных эффектов», — отметил Имнадзе.



Сделать прививки против кори Имнадзе также советует тем, кто собирается родить ребенка.



По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, с августа 2017 года вспышка эпидемии сначала началась в регионе Гурия, а затем в Аджарии. В 2018 году заболевания корью фиксировались по всей Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

