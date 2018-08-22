В Панкисском ущелье Грузии помянули Юсупа Темерханова

22.08.2018 21:01 Кистинцы в Грузии провели исламские поминки по умершему в российской тюрьме Юсупу Темерханову. В Панкиси местные жители раздали мясо жертвенного животного малоимущим и больным. Был проведен религиозный обряд – зикр. Собравшиеся помолились и попросили у Всевышнего милости для Темерханова.



Член совета старейшин кистинцев Хасо Хангошвили отметил, что Юсуп – герой чеченской нации, он вошел в этот список наряду с теми, кто погиб за честь и достоинство.



Темерханов, осужденный на 15 лет за убийство экс-полковника Юрия Буданова, умер 3 августа 2018 года, по официальным данным, в Омской городской больнице, однако его адвокат Роза Магомедова сообщила, что он скончался на территории колонии, где отбывал наказание.



Буданов известен тем, что изнасиловал и убил чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву.



Похороны Темерханова в Чечне стали одними из самых массовых на Северном Кавказе за последние годы. В то же время Рамзан Кадыров предостерег от героизации карателя Буданова.















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