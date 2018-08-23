Абитуриенты IBSU утверждают, что достигли определенных договоренностей с министром образования

23.08.2018 12:32 Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили и его зам Александр Тевзадзе накануне встретились с абитуриентами, которые в перечне университетов приоритетным отметили Черноморский международный университет.



Как заявили журналистам после встречи абитуриенты, они не до конца удовлетворены встречей, поскольку хотели поступить в Черноморский международный университет, однако по определенным вопросам договоренность достигнута. В частности, по словам абитуриента Тамар Цимакуридзе, министр и его заместитель заявили абитуриентам, что после опубликования информации о зачислении абитуриентов в университет в университетах будет объявлена мобильность, и они смогут выбрать желаемый вуз.



По ее же словам, полученный государственный грант в случае мобильности им будет сохранен и в других университетах, однако полученное в Черноморском международном университете внутреннее финансирование сохранено не будет. «Я очень хотела попасть в Черноморский международный университет, и изначально была ориентирована на этот университет, поэтому результаты встречи для меня малоудовлетворительны, однако на улице мы не останемся и, несмотря ни на что, становимся студентами. Может, в этом году нет, однако в следующем году перейдем в Черноморский международный университет», - отметила она.



Совет по авторизации ограничил Черноморскому международному университету прием нового потока студентов на год.















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