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В Тбилиси обнаружили труп с перерезанной сонной артерией
23.08.2018 13:32
Тело погибшего мужчины обнаружили в Тбилиси в Ботаническом саду, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе МВД Грузии.
Это произошло минувшим вечером. По неофициальной информации, у мужчины бритвой перерезана сонная артерия, а также есть еще одна незначительная рана на горле. Погибшему было 35 лет.
С места происшествия изъята и бритва, которой перерезали артерию. Тело уже доставлено на экспертизу с целью идентификации.
Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное убийство», что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. Следствие рассматривает и другие версии случившегося. Не исключено, что дело может быть переквалифицировано как самоубийство.
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