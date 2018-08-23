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Двое жителей Кубани обратились за политическим убежищем в Грузии


23.08.2018   13:54
Журналистка туапсинской муниципальной газеты Кристина Снопп и её муж Денис Снопп попросили у Грузии защиты от России. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Пара решила покинуть Россию после неоднократных вызовов в ФСБ и полицию по поводу публикаций в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Кристины, правоохранительные органы обратили на нее внимание еще в 2014 году. Сотрудников ФСБ интересовали публикации на религиозные темы и знакомые Кристины, которые исповедуют религии, отличные от православия. Девушка отказалась от сотрудничества.

В 2016 году журналистку уволили из муниципальной газеты «Черноморье сегодня». По словам девушки, ее вынудили написать заявление «по собственному желанию» из-за непринятия аннексии Крыма и публикаций об экологическом состоянии Туапсе. После увольнения журналистка с мужем переехала в Краснодар.

В Краснодаре парой заинтересовалось уже МВД. Девушку заподозрили в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за фотографий в социальной сети «ВКонтакте». После получения повестки из полиции Кристина решила уехать в Грузию. После ее отъезда полицейские стали угрожать уголовным делом её мужу. Через некоторое время Денис также покинул Россию.

Приехав в Грузию, Кристина и Денис подали документы на предоставление убежища. Сейчас с ними провели уже второе интервью.






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