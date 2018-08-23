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61-летний заключенный с ампутированными ногами четвертый год просит президента о помиловании - адвокат
23.08.2018 14:42
Адвокат Давид Джапаридзе обращается к президенту и министру юстиции с просьбой о помиловании 61-летнего жителя Махинджаури Темура Кебуладзе, которому три дня назад ампутировали вторую ногу.
По заявлению Джапаридзе, осужденный по обвинению в хранении наркотиков Кебуладзе уже отбыл 10 лет из присужденных 12 лет, в тюрьме ему была проведена ампутация обеих ног, однако уже четвертый год он тщетно просит президента о помиловании.
«Обвиняемый находится в тяжелейшем положении, в течение четырех лет мы просим президента о помиловании, но никакого ответа не получили. Кебуладзе фактически парализован, он перенес инфаркт, ему отказали в досрочно-условном освобождении. Совершенно непонятно, почему не освобождают этого ополовиненнего человека, который уже отсидел 10 из 12 лет », — сказал Джапаридзе.
Адвокат утверждает, что причиной ареста его подзащитного в 2008 году был интерес тогдашних высокопоставленных чиновников к земельному участку Кебуладзе в Махинджаури.
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