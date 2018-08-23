Подписано соглашение о проведении в Грузии международного оперного фестиваля Верди

23.08.2018 16:23 Художественный руководитель Тбилисского театра оперы и балета Бадри Майсурадзе подписал контракт на проведение в Грузии международного оперного фестиваля Верди.



Данный фестиваль ежегодно проходит в итальянском городе Парма.



Согласно соглашению, Грузия получила право на официальное проведение фестиваля, лицензия на который принадлежит только театру Пармы.



Соглашение также предусматривает проведение гастролей Тбилисского театра в Парме в рамках фестиваля Верди. В связи с этим сегодня в Тбилисском театре оперы и балета состоялась пресс-конференция.















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