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Подписано соглашение о проведении в Грузии международного оперного фестиваля Верди
23.08.2018 16:23
Художественный руководитель Тбилисского театра оперы и балета Бадри Майсурадзе подписал контракт на проведение в Грузии международного оперного фестиваля Верди.
Данный фестиваль ежегодно проходит в итальянском городе Парма.
Согласно соглашению, Грузия получила право на официальное проведение фестиваля, лицензия на который принадлежит только театру Пармы.
Соглашение также предусматривает проведение гастролей Тбилисского театра в Парме в рамках фестиваля Верди. В связи с этим сегодня в Тбилисском театре оперы и балета состоялась пресс-конференция.
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