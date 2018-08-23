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Следов плавающего под панамским флагом корабля, на котором находятся 17 грузинских моряков, до сих пор обнаружить не удалось


23.08.2018   16:24
Поиски плавающего под панамским флагом корабля, на котором находятся и грузинские моряки, активно ведутся, однако пока что какой-либо действенной и осязаемой информации у нас нет, - об этом заявил заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди в беседе с «IPN».

По словам Владимира Константиниди, к поисковым работам подключены как Габон, так и соседние государства. Вместе с тем, по его же информации, вновь активно рассматривается вопрос причастности пиратов.

«По этому вопросу ведется работа. Пока что какой-либо действенной и осязаемой информации у нас нет. К поисковым работам подключены и Габон, и соседние государства. Все стороны нам говорят, что пока что следов не обнаружили.
Там такой географический ландшафт, что легко объекту скрыться или спрятать его. На этом этапе информации о том, что корабль обнаружен у нас нет. Главное сейчас установить местонахождение корабля.

Вновь остается версия о пиратах. Однако в отличие от Сомалийского залива, где охотятся на моряков и корабли, в этом случае охота ведется на сами грузы», - заявил Владимир Константиниди.

Согласно информации, распространенной Министерством иностранных дел Грузии 18 августа, пропал плавающий под панамским флагом корабль, на котором находятся 17 грузинских моряков. По данным ведомства, связь с судном Pantelena IMO 9321469, перевозящим нефть, была потеряна 14 августа. Последний раз контакт был зафиксирован у западного побережья Африки, в Гвинейском заливе.






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