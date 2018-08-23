В Грузии нашли вероятные останки пропавших немецких альпинистов

23.08.2018 18:29 Два человеческих скелета обнаружили иностранные туристы в районе вершины Ушба в регионе Самегрело - Верхняя Сванетия Грузии, сообщают в четверг грузинские СМИ.



По информации СМИ, местные власти не исключают, что останки могут принадлежать пропавшим несколько лет назад иностранным альпинистам.



















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