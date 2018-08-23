|
|
В Грузии нашли вероятные останки пропавших немецких альпинистов
23.08.2018 18:29
Два человеческих скелета обнаружили иностранные туристы в районе вершины Ушба в регионе Самегрело - Верхняя Сванетия Грузии, сообщают в четверг грузинские СМИ.
По информации СМИ, местные власти не исключают, что останки могут принадлежать пропавшим несколько лет назад иностранным альпинистам.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна