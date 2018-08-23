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Большинство мужчин, вылечившись от вируса гепатита С, продолжает потреблять алкоголь


23.08.2018   18:38
Результаты беспрецедентной программы элиминации гепатита С могут быть выброшены на ветер из-за неправильного поведения пациентов - заявила "Интерпрессньюс" директор "Союза исследования здоровья" Майя Буцашвили.

По ее словам, большая часть пациентов, которые прошли программу элиминации гепатита С, продолжает потреблять алкоголь, что может вызвать цирроз, или рак печени.

"Люди, которые прошли программу элиминации гепатита С, все равно продолжают потреблять алкоголь, и это имеет массовый характер. Несмотря на то, что врачи строго предупреждают, что выздоровление не означает, что они могут вернуться к прежнему образу жизни, к сожалению, пациенты не подчиняются этому совету. Их подавляющая часть в избытке потребляет алкоголь после выздоровления от гепатита С. В результате этого достижение цели, чтобы пациенты не заболели циррозом, фактически выброшено на ветер.

Несмотря на выздоровление от вируса, на фоне продолжения потребления алкоголя получаем аналогичный эффект, они все равно заболеют циррозом печени, и в последующем возможно, и раком печени. Мы хотим, чтобы эта информация была везде озвучена, чтобы пациенты осознали, что избавление от вируса гепатита С не является гарантией того, что они будут здоровы, если будут продолжать пить алкоголь.

Результаты беспрецедентной программы элиминации гепатита С могут быть выброшены на ветер из-за неправильного поведения пациентов. Эффект препарата, рыночная стоимость которого составляет 80 000 долларов, а они получают бесплатно, будет обнулен, если они продолжат принимать алкоголь. Это безответственное действие имеет массовый характер, особенно среди мужчин. Трудно говорить о статистике, но я как лечащий врач, могу примерно сказать, что как минимум половина из них продолжает потреблять алкоголь"- заявила Майя Буцашвили.







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