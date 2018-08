Баннер в Батуми: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией»

24.08.2018 13:46 На одном из зданий Площади Европы в Батуми активисты движения «Россия – оккупант» вывесили баннер со слоганом на английском языке: I am from Georgia and my country is occupied by Russia («Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией»), а также портрет Владимира Путина с серпом и молотом на лбу.



По словам активистов, они выбрали туристическую зону и английский язык, чтобы их послание было понятно иностранным гостям. Кроме того, на протяжение всей ночи они расклеивали на улицах Батуми стикеры с надписью «Россия – оккупант». Впрочем, как сообщает грузинская служба Радио Свобода, сотрудники полиции все стикеры содрали.



Отметим, что слоган «I am from Georgia and my country is occupied by Russia» в Грузии очень популярен, особенно в грузинском сегменте интернета. Многие пользователи помещают эту надпись на свою аватарку.















