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Баннер в Батуми: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией»


24.08.2018   13:46
На одном из зданий Площади Европы в Батуми активисты движения «Россия – оккупант» вывесили баннер со слоганом на английском языке: I am from Georgia and my country is occupied by Russia («Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией»), а также портрет Владимира Путина с серпом и молотом на лбу.

По словам активистов, они выбрали туристическую зону и английский язык, чтобы их послание было понятно иностранным гостям. Кроме того, на протяжение всей ночи они расклеивали на улицах Батуми стикеры с надписью «Россия – оккупант». Впрочем, как сообщает грузинская служба Радио Свобода, сотрудники полиции все стикеры содрали.

Отметим, что слоган «I am from Georgia and my country is occupied by Russia» в Грузии очень популярен, особенно в грузинском сегменте интернета. Многие пользователи помещают эту надпись на свою аватарку.






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