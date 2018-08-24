Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Конституция должна служить людям, а не партиям - Патриарх


24.08.2018   21:09
Я думаю, наша Конституция постепенно станет совершенной, и люди научатся жить в конституционном пространстве, - об этом на презентации новой редакции Конституции заявил Католикос – Патриарх всея Грузии Илья II.

По его словам, Конституция должна служить людям, а не партиям.

«Сегодня день Конституции. Древние римляне говорили, что закон строг, но это закон. Мы должны научиться жить в конституционном пространстве. Конституция должна служить людям, а не партиям или определенным годам. Я думаю, что наша Конституция постепенно станет совершенной и люди научатся жить в конституционном пространстве. Да благословит Бог Грузию и нашу Конституцию», - сказал патриарх.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Выросли доходы грузинских страховых компаний
Железная дорога Грузии завершила прошедший год с убытком в 354.1 млн лари
Германия выделила Грузии 150 млн евро на строительство газохранилища
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
10 лет «независимости» – театр абсурда одного актера
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
Российские предприниматели устроили разборки из-за отеля в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Жители Чечни рассказали о массовых задержаниях подростков после заявления Кадырова
Меркель выразила надежду на прогресс в либерализации визового режима Армения-ЕС и пообещала поддержку
Меркель: Германия готова содействовать реализации соглашения Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна