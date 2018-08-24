Конституция должна служить людям, а не партиям - Патриарх

24.08.2018 21:09 Я думаю, наша Конституция постепенно станет совершенной, и люди научатся жить в конституционном пространстве, - об этом на презентации новой редакции Конституции заявил Католикос – Патриарх всея Грузии Илья II.



По его словам, Конституция должна служить людям, а не партиям.



«Сегодня день Конституции. Древние римляне говорили, что закон строг, но это закон. Мы должны научиться жить в конституционном пространстве. Конституция должна служить людям, а не партиям или определенным годам. Я думаю, что наша Конституция постепенно станет совершенной и люди научатся жить в конституционном пространстве. Да благословит Бог Грузию и нашу Конституцию», - сказал патриарх.















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