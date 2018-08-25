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19-летнего молодого человека, упавшего с башни в Ушгули, доставили в клинику Гудушаури


25.08.2018   20:29
19-летнего парня, упавшего с башни в Ушгули, доставили в клинику Гудушаури Упавшего с башни в Ушгули молодого человека доставили в тбилисскую клинику Гудушаури.

Как сообщили в клинике, вертолет пограничной полиции МВД приземлился во дворе больницы несколько минут назад.

По существующей информации, у молодого человека, предположительно, поврежден позвоночник.
19-летний парень сегодня упал с башни.






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