19-летнего молодого человека, упавшего с башни в Ушгули, доставили в клинику Гудушаури

25.08.2018 20:29 19-летнего парня, упавшего с башни в Ушгули, доставили в клинику Гудушаури Упавшего с башни в Ушгули молодого человека доставили в тбилисскую клинику Гудушаури.



Как сообщили в клинике, вертолет пограничной полиции МВД приземлился во дворе больницы несколько минут назад.



По существующей информации, у молодого человека, предположительно, поврежден позвоночник.

19-летний парень сегодня упал с башни.















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