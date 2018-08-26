Шестнадцати участникам фестиваля в Анаклия потребовалась медицинская помощь

26.08.2018 17:39 С проходящего в Анаклии фестиваля электронной музыки к экипажу скорой медицинской помощи обратились 16 лиц. Как сообщают в Минздраве, вызовы были зафиксированы вчера и сегодня утром.



По их же информации, пятеро были перевезены экипажем скорой медицинской помощи в Зугдидскую реферальную больницу. Остальным медицинские услуги были оказаны на месте.



По информации Минздрава, трех пациентов выписали из больницы вчера же, двое из них – все еще остаются в стационаре и, предположительно, до конца дня их выпишут.



«На месте мобилизовано 5 экипажей скорой медицинской помощи, 2 реанимобиля, открыто 3 медпункта, а также мобилизовано 5 пеших групп первичной медпомощи, которые в случае необходимости обеспечат оказание соответствующей медицинской помощи», - отметили в Минздраве.



Как пояснили в Министерстве здравоохранения, у них нет информации, конкретно из-за чего понадобилась помощь участникам фестиваля.















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