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Еще 6 участников фестиваля электронной музыки в Анаклиа доставлены сегодня в зугдидскую больницу
26.08.2018 17:41
С фестиваля электронной музыки в Анаклии сегодня в Зугдидскую реферальную больницу доставили 6 молодых людей, из них у двух отмечалась алкогольная интоксикация, еще у двух – пищевая интоксикация, один же – был доставлен с интоксикацией от неопределенной субстанции.
Что касается еще одного, то ему в область плеча были нанесены внешние повреждения. Об этом сообщил директор Зугдидской реферальной больницы Сулхан Оржония.
По его же информации, состояние здоровья всех их удовлетворительное и они уже выписаны из клиники.
Что касается вчерашнего дня, как заявил Сулхан Оржония, 25 августа с фестиваля в Анаклии в больницу привезли 5 человек. По его же словам, состояние всех пациентов удовлетворительное.
По информации же Минздрава, с проходящего в Анаклии фестиваля электронной музыки к экипажу скорой медицинской помощи в общей сложности обратились 16 человек. Вызовы были зафиксированы вчера и сегодня утром.
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