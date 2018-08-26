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Еще 6 участников фестиваля электронной музыки в Анаклиа доставлены сегодня в зугдидскую больницу


26.08.2018   17:41
С фестиваля электронной музыки в Анаклии сегодня в Зугдидскую реферальную больницу доставили 6 молодых людей, из них у двух отмечалась алкогольная интоксикация, еще у двух – пищевая интоксикация, один же – был доставлен с интоксикацией от неопределенной субстанции.

Что касается еще одного, то ему в область плеча были нанесены внешние повреждения. Об этом сообщил директор Зугдидской реферальной больницы Сулхан Оржония.

По его же информации, состояние здоровья всех их удовлетворительное и они уже выписаны из клиники.

Что касается вчерашнего дня, как заявил Сулхан Оржония, 25 августа с фестиваля в Анаклии в больницу привезли 5 человек. По его же словам, состояние всех пациентов удовлетворительное.

По информации же Минздрава, с проходящего в Анаклии фестиваля электронной музыки к экипажу скорой медицинской помощи в общей сложности обратились 16 человек. Вызовы были зафиксированы вчера и сегодня утром.






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