В Дании выросло число соискателей убежища из Грузии

27.08.2018 10:31 В Дании выросло число соискателей убежища из Грузии. Согласно официальной информации, с января по июнь текущего года 124 гражданина Грузии попросили убежища у властей Дании, а за аналогичный период 2017 года убежище в Дании попросили только 14 человек, а за весь год – 76.



«С учетом очень строгого иммиграционного режима Дании, вероятность того, что граждане Грузии получат убежище, фактически равна нулю. В течение последних двух с половиной лет количество удовлетворенных просьб, поступивших из Грузии, составило 0%», — заявил посол Грузии в Королевстве Дании Гиги Гигиадзе.















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