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Граждане Грузии почтили память Джона Маккейна


27.08.2018   10:42
Около здания парламента в Тбилиси собрались представители парламентской и непарламентской оппозиции, простые граждане, чтобы почтить память сенатора Джона Маккейна.

Они отметили, что Грузия потеряла верного друга. По словам участников акции, Маккейн был символом борьбы за свободу.

«Сенатор Маккейн был болельщиком всей страны. Не было разницы, кто управлял страной. Он стоял рядом с грузинским народом во время любого правительства, особенно в трудные дни. Маккейн поддерживал нашу независимость и суверенитет. Он был болельщиком всех независимых государств, тех кто боролся за свободу. Весь мир сожалеет о его кончине. Он посеял большую любовь, это результат стоящей политики. Маккейн является живым примером того, каким должен быть политик», — заявил Ника Руруа.






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