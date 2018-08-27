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Грузинские исполнители представили на Франкфуртском фестивале традиционное и современное искусство
27.08.2018 13:33
Во Франкфурте завершился масштабный фестиваль «River Bank». В центре внимания в этом году была Грузия, которая в качестве страны-почетного гостя Франкфуртской книжной ярмарки представила европейскому зрителю традиционное и современное искусство.
За три дня до открытия книжной ярмарки, перед миллионами зрителей на сцене предстали грузинские исполнители, ансамбли и театральные труппы.
В последний день фестиваля на сцене под открытым небом «Театр движений» устроил карнавал, а заключительный концерт провели певица Нино Катамадзе и Национальный симфонический оркестр.
Грузия является страной-почетным гостем Франкфуртской книжной ярмарки 2018 года. В течение года проходят разные культурные и литературные мероприятия. Фестиваль «River Bank» является одной из составляющих частей программы.
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