Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские исполнители представили на Франкфуртском фестивале традиционное и современное искусство


27.08.2018   13:33
Во Франкфурте завершился масштабный фестиваль «River Bank». В центре внимания в этом году была Грузия, которая в качестве страны-почетного гостя Франкфуртской книжной ярмарки представила европейскому зрителю традиционное и современное искусство.

За три дня до открытия книжной ярмарки, перед миллионами зрителей на сцене предстали грузинские исполнители, ансамбли и театральные труппы.

В последний день фестиваля на сцене под открытым небом «Театр движений» устроил карнавал, а заключительный концерт провели певица Нино Катамадзе и Национальный симфонический оркестр.

Грузия является страной-почетным гостем Франкфуртской книжной ярмарки 2018 года. В течение года проходят разные культурные и литературные мероприятия. Фестиваль «River Bank» является одной из составляющих частей программы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Центр упрощения торговли на азербайджано-грузинской границе откроется в сентябре 2018г
Бахтадзе: Амбролаури и Рача должны стать четырехсезонным курортом
В Грузии застрахованы только 5,9% от всех зарегистрированных автомашин
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Вене состоялась выставка работ молодых художников на тему Абхазии
10 лет «независимости» – театр абсурда одного актера
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Спикер парламента и премьер Армении договорились провести широкое обсуждение вопроса о проведении конституционного референдума
«Левада-центр» зафиксировал рост нетерпимости к выходцам с Кавказа
Министр здравоохранения Армении отказался назвать причины своего освобождения от армии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна