В деле XIX века найден документ 1709 года о Монастыре Святого Креста в Иерусалиме

27.08.2018 14:42 В ходе обработки фонда XIX века «Комитет благоустройства Тбилиси», хранящегося в Национальном архиве министерства юстиции Грузии, в одном из дел 1893 года найден исторический документ 1709 года, который касается Монастыря Святого Креста в Иерусалиме.



По информации пресс-службы Национального архива, документ представляет собой книгу выданных Храму Гроба Господня в Иерусалиме пожертвований полководцем Георгием Амилахвари в 1709 году. Согласно этому документу, Амилахвари пожертвовал храму свое имение в Тбилиси, чтобы почтить память родителей – отца Гиви Амилахвари и матери Тамар.



На документе присутствуют четыре печати. Четыре принадлежат Амилахвари, а одна – царю Георгию XII, которой он подтвердил пожертвование от 1799 года.



По информации Национального архива, в коллекции старых материалов хранятся 115 документов XV-XIX веков, которые подтверждают, что грузинские цари и высокопоставленные лица постоянно жертвовали имущество грузинским монастырям в Иерусалиме и тем обителям, где служили грузинские представители духовенства.















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