За 2 года в Грузии после родов скончались 22 женщины

27.08.2018 15:03 В 2015-2016 годы в масштабе Грузии после родов скончались 22 женщины, - соответствующую информацию запросил в Национальном центре контроля заболеваний и общественного здоровья.



Как отмечается в его статистических данных, в 2015-2016 гг. больше всего рожениц, 7 женщин, погибли в Тбилиси. Затем следует регион Аджария, где зафиксирована смерть 6 рожениц, на третьем месте Имеретия, где произошло 4 таких случая. В 2015-2016 годы 2 случая смерти после родов зафиксированы в Квемо (Нижнем) Картли, один – в Шида (Внутреннем) Картли, один – в Кахетии, и один – в Мегрелии.



По информации Национального центра контроля заболеваний, аналогичные данные за 2017 год будут известны в октябре текущего года, а данные за 2018 год распространятся в 2019-м.















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