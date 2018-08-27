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За 2 года в Грузии после родов скончались 22 женщины


27.08.2018   15:03
В 2015-2016 годы в масштабе Грузии после родов скончались 22 женщины, - соответствующую информацию запросил в Национальном центре контроля заболеваний и общественного здоровья.

Как отмечается в его статистических данных, в 2015-2016 гг. больше всего рожениц, 7 женщин, погибли в Тбилиси. Затем следует регион Аджария, где зафиксирована смерть 6 рожениц, на третьем месте Имеретия, где произошло 4 таких случая. В 2015-2016 годы 2 случая смерти после родов зафиксированы в Квемо (Нижнем) Картли, один – в Шида (Внутреннем) Картли, один – в Кахетии, и один – в Мегрелии.

По информации Национального центра контроля заболеваний, аналогичные данные за 2017 год будут известны в октябре текущего года, а данные за 2018 год распространятся в 2019-м.






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