В некоторых школах, возможно, на два класса будет один руководитель

27.08.2018 15:03 В школах с малочисленным контингентом, возможно, на два класса будет один руководитель, - об этом в интервью сообщила глава департамента управления и развития общего образования Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии Мариам Чикобава.



Она отметила, что в школах с малочисленным контингентом рекомендация министерства - не менее 10 учащихся у одного классного руководителя.



«У класса обязательно должен быть наставник и это обязательно должен быть педагог той же школы. Однако, возможно, в школах с малочисленным контингентом на два класса будет один руководитель. В таких школах единственная рекомендация – чтобы у одного классного руководителя было не менее 10 учащихся», - сообщила Мариам Чикобава.

















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