|
|
В некоторых школах, возможно, на два класса будет один руководитель
27.08.2018 15:03
В школах с малочисленным контингентом, возможно, на два класса будет один руководитель, - об этом в интервью сообщила глава департамента управления и развития общего образования Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии Мариам Чикобава.
Она отметила, что в школах с малочисленным контингентом рекомендация министерства - не менее 10 учащихся у одного классного руководителя.
«У класса обязательно должен быть наставник и это обязательно должен быть педагог той же школы. Однако, возможно, в школах с малочисленным контингентом на два класса будет один руководитель. В таких школах единственная рекомендация – чтобы у одного классного руководителя было не менее 10 учащихся», - сообщила Мариам Чикобава.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна