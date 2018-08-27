Студенты IBSU готовятся к акциям

27.08.2018 19:05 Центр развития качества образования не удовлетворит требование Университета Черного моря, и не даст ВУЗу возможность принять новый поток студентов.



Это означает, что в высшее учебное заведение не попадут те 107 студентов, которые успешно прошли Национальные экзамены, и первым номером отметили именно Университет Черного моря.



Позиция Центра образования неприемлема для действующих студентов учебного заведения, которые планируют сегодня вечером провести акцию протеста.



Студенты обращаются к Совету авторизации с требованием, немедленно пересмотреть решение, и дать университету возможность принять на первый курс абитуриентов. Кроме того, студенты требуют отложить процесс зачисления абитуриентов до того времени, пока проблема Университета Черного моря не будет урегулирована.



"Нас не удовлетворяет заявление госпожи Тамар Саникидзе, поскольку нашим единственным требованием было, чтобы университет мог принять абитуриентов. Нам не дали это право"- заявила студентка Ани Хецуриани.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

