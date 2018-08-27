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Черноморскому университету Грузии посоветовали подать апелляцию


27.08.2018   19:52
Национальный центр развития качества образования приветствует первый шаг, сделанный Черноморским международным университетом (IBSU) - погашение финансового долга перед государством, и указывает на следующие необходимые процедуры для возобновления учебной деятельности. Об этом говорится в распространенном сегодня, 27 августа, заявлении центра.

Из-за штрафа, который на вуз возложили еще в 2013 году, Совет авторизации высших учебных заведений Грузии на прошлой неделе запретил Черноморскому университету принимать студентов в течение года. Свое решение Совет обосновал тем, что финансовая задолженность может создать серьезные проблемы учебному процессу.

Несмотря на то, что до этого вуз оспаривал законность штрафа в суде, руководство Черноморского международного университета решило не ждать результатов суда и выплатить штраф в размере более 712 тысяч лари (более 277 тысяч долларов). Накануне ректор университета Илиас Чилоглу заявил, что штраф, возложенный службой доходов, выплачен, однако судебное разбирательство будет продолжено.

Восстановят ли IBSU авторизацию, пока неизвестно. Вместе с тем студенты и администрация вуза уже обратились к Совету, дав сутки на урегулирование вопроса. Более того, студенты просят премьер-министра страны Мамуку Бахтадзе подключиться к ситуации и взять под личный контроль дело, связанное с их вузом.

Теперь Национальный центр развития качества образования советует вузу «в первую очередь обратиться к апелляционному совету и предоставить твердые аргументы о непрекращении бизнес-процесса, институциональной стойкости и других требований, предусмотренных стандартом, чтобы права студентов максимально были защищены».






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