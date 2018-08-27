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До 5 человек в день получают увечья из-за нарушения правил движения на батумском бульваре


27.08.2018   20:18
В туристический сезон в Батуми во время передвижения на велосипеде и электромобилях в бульваре часто граждане не соблюдают правила, и передвигаются за пределами велосипедных дорожек. Согласно информации "Телевидения Аджарии", по этой причине примерно пять граждан в день получают травмы.

В Центре скорой медицинской помощи говорят, что мели место несколько тяжелых случаев. По словам врачей, фиксируются как факты наезда на пешеходов, в том числе на детей, так и самоповреждений.

"Фиксируются факты падения с велосипедов. Часто наезжают на граждан на электромобилях и мопедах. Если посмотреть на статистику, в основном повреждают руки или ноги. В день может быть зафиксировано 5-6 таких случаев"- заявили в Центре скорой медицинской помощи Батуми.

Администрация батумского бульвара требует от мэрии Батуми ввести новые регуляции, которыми ведомство сможет контролировать передвижение пешеходов и велосипедов, или электромобилей на дорожках. На данном этапе, если электромобиль или велосипед передвигается не в отведенной для них линии, штраф составляет 20 лари. Но Служба мониторинга бульвара проверяет только предпринимателей, с которыми у них оформлены договора.

В сезон в бульваре фиксируются 39 случаев наезда велосипедов и электромобилей на граждан, и несколько десятков случаев завала проезжей части транспортом.







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