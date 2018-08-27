Отобраны около 1000 книг, которые отправят на Франкфуртскую книжную ярмарку

27.08.2018 20:43 Около 1000 книг, которые будут представлены на Франкфуртской книжной ярмарке 2018 года, уже отобраны в Ассоциации издателей и распространителей книги Грузии и скоро отправятся во Франкфурт.



Книги распределят по трем национальным стендам.



Полки на главном стенде займут грузинские издательства, книги по искусству будут представлены на грузинском стенде павильона ART+, а детская литература – на детском стенде.



Часть грузинских детских книг также будет размещена в специальном пространстве — «Франкфуртском детском фойе».















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