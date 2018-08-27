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Отобраны около 1000 книг, которые отправят на Франкфуртскую книжную ярмарку
27.08.2018 20:43
Около 1000 книг, которые будут представлены на Франкфуртской книжной ярмарке 2018 года, уже отобраны в Ассоциации издателей и распространителей книги Грузии и скоро отправятся во Франкфурт.
Книги распределят по трем национальным стендам.
Полки на главном стенде займут грузинские издательства, книги по искусству будут представлены на грузинском стенде павильона ART+, а детская литература – на детском стенде.
Часть грузинских детских книг также будет размещена в специальном пространстве — «Франкфуртском детском фойе».
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